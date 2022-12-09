Москва, 9 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку в Налоговый кодекс РФ, которая позволяет в 2022 году налогоплательщикам, которые попали под санкции, применять нулевую ставку по налогу на прибыль организаций к доходу от реализации акций российских организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

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Данная поправка была одобрена ко второму чтению законопроекта о снижении налоговой нагрузки на некоммерческие организации.

«Эта поправка контрсанкционная. Предусматривается возможность применять в 2022 году налогоплательщиками, которые попали под санкции, нулевой ставки по налогу на прибыль организаций к доходу от реализации акций российских организаций при условии, что они находились у данных налогоплательщиков на праве собственности хотя бы 1 год, а не 5 лет, как у нас по общей норме», — сказал в ходе заседания замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По его словам, это связано с тем, что «с учетом введения санкций многие налогоплательщики вынуждены были реструктуризировать свои правовладения, чтобы дочерние организации, аффилированные организации не попали под санкции».

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