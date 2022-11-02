Москва, 2 ноября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на создание благоприятных налоговых условий реализации федеральных проектов внесло правительство РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документ предусматривает освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость операций по реализации работ, имущественных прав, выполняемых, передаваемых некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставленная указанным организациям на основании федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Законопроектом также предлагается определить, что к доходам, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, относятся доходы в виде работ, имущественных прав, полученных безвозмездно от организаций, в случае, если данные организации осуществляют деятельность по реализации федеральных проектов за счет субсидий, предоставленных на основании федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и которые определены этим законом как получатели субсидии.

Отмечается, что положения законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, что позволяет создать равные условия налогообложения в отношении мер государственной поддержки, как ранее осуществленных, так и реализуемых в будущем.