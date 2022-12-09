Астана, 9 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Банки Казахстана смогут проводить операции по платёжным картам российской системы «Мир». Об этом сообщает 9 декабря пресс-служба казахстанского агентства по регулированию и развитию финансового рынка со ссылкой на письмо американского минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Управление по контролю за иностранными активами — подразделение министерства финансов США (OFAC) — разъяснило в письме регулятору, что не возражает «против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами», говорится в сообщении.

Речь идёт о гражданах, которые прибыли из России в Казахстан, и операциях, «обеспечивающих их жизнедеятельность».

В письме указано, что операции по картам «Мир» власти США продолжат контролировать, чтобы не допустить использование платёжной системы для обхода антироссийских санкций. Представители казахстанских банков вправе принимать платежи и переводы по картам «Мир», а также выдавать наличные деньги частным лицам через банкоматы.

Использовать ли систему «Мир», банки Казахстана будут решать самостоятельно.

Читайте также: Народный банк Казахстана частично приостановил обслуживание карт «Мир»