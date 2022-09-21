Астана, 21 сентября 2022, 15:56 — REGNUM Народный банк Казахстана (Halyk Bank) частично приостанавливает обслуживание банковских карт российской платёжной системы «Мир». Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба банка.
«Halyk Bank продолжает принимать безналичные оплаты по картам платежной системы «Мир» посредством POS-терминалов банка. Обслуживание в сети банкоматов приостановлено», — говорится в сообщении.
Если будут новые изменения, в банке пообещали сообщить дополнительно.
Стоит отметить, что ранее об отказе принимать карты «Мир» сообщили во Вьетнаме.