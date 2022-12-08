Оттава, 8 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Жительница Канады, которая годами добивалась лечения от тяжёлой болезни, легко получила эвтаназию. Это может означать выход ситуации с «добровольным» уходом из жизни из-под контроля, пишет National Post.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кресло-каталка

В публикации говорится о 37-летней Дженнифер Хэтч, которая снялась в ролике, пропагандирующем эвтаназию, незадолго до этой процедуры. Ролик о «безжалостной красоте» самоубийства с врачебной помощью заказала канадская компания по продаже одежды.

«Она хотела жить, но убить её оказалось проще, чем предоставить хотя бы паллиативную помощь», — говорится в статье.

Друзья Хэтч рассказали, что женщина много лет пыталась получить надлежащую медицинскую помощь. Она страдала редким синдромом Элерса — Данлоса, при котором повышается хрупкость кожи и соединительной ткани.

В июне женщина рассказывала о попытках получить лечение телеканалу CTV. По её словам, бесплодность попыток заставила её думать о смерти. Власти провинции Британская Колумбия очень быстро одобрили заявление Хэтч об эвтаназии.

В ролике о «прекрасном уходе» из жизни эти подробности не упоминались. Короткий фильм был удалён после резкой критики со стороны канадцев.

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