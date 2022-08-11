Оттава, 11 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. По утверждению правозащитных организаций, в Канаде, возможно, действуют самые свободные в мире правила эвтаназии, в правилах страны отсутствуют необходимые гарантии, тем самым жизнь инвалидов обесценивается, а медицинские работники предлагают эту процедуру тем, кто сам не стал бы ее рассматривать, передает Associated Press.

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Не меньшую тревогу вызывают случаи, когда люди хотели умереть, потому что не получали достаточной государственной поддержки, чтобы жить.

Один из примеров — случай Алана Николса, у которого была депрессия и другие проблемы со здоровьем, но ни одна из них не представляла угрозы для жизни. Когда 61-летнего канадца госпитализировали в июне 2019 года из-за опасений, что он может совершить суицид, он попросил своего брата как можно скорее «вывести его из игры».

В течение месяца Николс подал запрос на эвтаназию, и его умертвили, несмотря на опасения семьи и медсестры. В его заявлении на эвтаназию в качестве причины смерти было указано только одно недомогание: потеря слуха.

Семья Николса сообщила о случившемся в полицию и органы здравоохранения, утверждая, что он был неспособен осознать процесс и не испытывал невыносимых страданий, что является одним из требований для проведения эвтаназии. По их словам, он не принимал необходимых лекарств, не пользовался кохлеарным имплантом, который помогал ему слышать, и сотрудники больницы проявили халатность тем, что помогли ему подать запрос на эвтаназию.

Специалисты по вопросам инвалидности говорят, что эта история не уникальна для Канады, где людям с серьезными нарушениями здоровья позволяют выбирать эвтаназию при отсутствии каких-либо других медицинских проблем.

В следующем году Канада намерена даже расширить доступ к эвтаназии, но правозащитники говорят, что эта система требует дальнейшего изучения уже сейчас.

Эвтаназия «не может служить оправданием невыполнения Канадой своих обязательств в области прав человека», — сказала глава Комиссии по правам человека Мари-Клод Ландри.

Директор Канадского института инклюзивности и гражданственности при Университете Британской Колумбии Тим Стэйнтон назвал канадский закон «вероятно, самой большой экзистенциальной угрозой для инвалидов со времен программы нацистов в Германии в 1930-х годах».