Донецк, 8 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны киевских боевиков. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Nslnr.su После обстрела

Уточняется, что 8 декабря 2022 года после обстрела Донецк в Киевском районе погиб мужчина 1963 года рождения.

В пресс-службе пояснили, что также были повреждены несколько частных жилых домов.

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