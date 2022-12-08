Донецк, 8 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Десять ракет из БМ-21 «Град» выпустили по Донецку украинские боевики. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Уточняется, что удары были нанесены по Калининскому и Киевскому районам Донецка 8 декабря в 9:23. Всего было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

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