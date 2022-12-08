В Кремле заявили о завершении подготовки ответа на потолок цен на нефть
В Кремле заявили, что Москва завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть
Москва, 8 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Руководство Российской Федерации завершает готовить ответные меры на решение западных стран о введении потолка цен на нефть из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Это нужно ожидать. Подготовка завершается», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Отвечая на вопрос, каким будет ответ России, Песков заявил: «Соответствующим».
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