Москва, 8 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Руководство Российской Федерации завершает готовить ответные меры на решение западных стран о введении потолка цен на нефть из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это нужно ожидать. Подготовка завершается», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос, каким будет ответ России, Песков заявил: «Соответствующим».

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