Москва, 8 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Влияние на бюджет Российской Федерации от введения потолка цен на нефть пока оценивать преждевременно, ответные меры сейчас находятся на стадии подготовки. Об этом 8 декабря заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Силуанов ответил на вопрос о том, какое влияние окажет на бюджетные доходы вводимый западными странами потолок цен на российскую нефть.

«Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно», — сообщил он, добавив, что это является абсолютно нерыночным механизмом.

Чиновник подчеркнул, что в настоящее время правительство России формирует ответные меры.

Он напомнил, что Россия не будет подписывать соглашения, в которых будет говорится о регулировании цен и потолках этих цен.

«В ближайшее время Российская Федерация ответит на те решения, которые были приняты в отношении потолка», — заявил чиновник, подчеркнув, что нерыночные меры перекашивают рынок, что может сказаться либо на ценах на сырье либо на объемах его предложения.

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