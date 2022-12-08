Луганск, 8 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Большие потери понесли украинские боевики за минувшие сутки в результате наступления подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Уточняется, что противник понес большие потери как в живой силе, так и в военной технике.

Отмечается, что в результате наступательных действий военнослужащие Народной милиции ЛНР ликвидировали порядка 75 боевиков, уничтожили 17 единиц автомашин спецтехники, пять бронетранспортёров, три танка, четыре беспилотника.

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