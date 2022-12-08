В ЛНР заявили о росте числа случаев токсических поражений печени в ВСУ
Луганск, 8 декабря, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В рядах ВСУ участились случаи психозов и токсических поражений внутренних органов, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, стало больше боевиков ВСУ с психозами, токсическим поражением печени и почек, тогда как специалистов для работы с такими пациентами не хватает.
Напомним, ранее в доверительной беседе с корреспондентом ИА REGNUM врач одного из военкоматов в Киевской области сообщил, что лично он уже констатирует увеличение числа психически неуравновешенных граждан, подлежащих мобилизации в ряды ВСУ.
«Большинству из них я ставлю печать с оттиском «годен», — отметил, в частности, он. — Возможно, их дальнейшей судьбой будут заниматься мои другие коллеги».
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