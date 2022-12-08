Москва, 8 декабря, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Заболеваемость ВИЧ в России уверенно снижается, за период с 2018 по 2021 год снижение составило 31,4%. Об этом говорится в опубликованном 8 декабря заявлении Минздрава РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Снижение заболеваемости фиксируют все последние годы: в 2019 году — на 6,8% относительно предыдущего года, в 2020 году — на 24,8%, в 2021 году — на 2%. По итогам 2021 года в стране зарегистрировано 851 754 носителя ВИЧ, это около 0,58% населения.

«Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения», — отмечено в заявлении.

В ведомстве добавили, что охват тестированием на ВИЧ вырос почти вдвое с 2000 года — с 24 млн человек до 42 млн человек в 2021 году. Выявление носителей вируса позволяет вовремя начинать терапию.

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