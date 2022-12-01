Эпидемиолог Ладна рассказала, как распознать ВИЧ-инфекцию

Москва, , 09:33 — REGNUM Каждый житель страны должен проходить тестирование на ВИЧ как минимум раз в год. Об этом, как передаёт ИА REGNUM, заявила старший научный сотрудник специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладна.

СПИД Torange.biz

«К сожалению, определить ВИЧ-инфекцию у себя самостоятельно не может ни один человек, поэтому чрезвычайно важно проходить тестирование на наличие, и для абсолютно каждого россиянина я рекомендовала бы проходить такое тестирование как минимум раз в год», — сказала Ладна в опубликованном пресс-службой ведомства видеоролике.

По её словам, лицам, имеющим большие риски переноса ВИЧ, нужно сдавать соответствующие анализы ещё чаще — раз в квартал, поскольку в случае заражения человеку нужно своевременно узнать о своей болезни и начать лечиться.

Ладна подчеркнула, что в случае своевременного лечения человек сможет защитить себя и своих близких, поскольку пациент, принимающий антиретровирусные препараты, не может передавать ВИЧ даже половым путём.