Вашингтон, 7 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Американский журнал Time считает, что человеком 2022 года является Владимир Зеленский и «дух Украины». Об этом 7 декабря сообщил представитель этого издания в эфире телеканала NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Издание сделало выбор в пользу главы киевского режима, выбирая из кандидатов. Данный американский журнал с 1927 года ежегодно определяет человека года. Так, в прошлом году им стал Илон Маск.

Напомним, что в 1927 году этот титул был присужден американскому летчику Чарльзу Линдбергу, который впервые в истории один перелетел через Атлантику.

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