Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Издание Times выбрало «Человеком года» предпринимателя Илона Маска. Информация об этом появилась 13 декабря на сайте журнала.

Илон Маск JD Lasica from Pleasanton, CA, US

Как отмечает издание, с состоянием в $250 млрд Маск считается самым богатым человеком в мире, хотя при этом он не владеет домом. «…клоун, гений, циник, провидец, промышленник, шоумен, хамелеон… 2021 год стал годом Илона Маска», — говорится в статье.

Ранее Илон Маск заявил о том, что думает уйти с работы. Если это произойдет, предприниматель хочет стать блогером.

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