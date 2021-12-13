Вашингтон, 13 декабря 2021, 16:58 — REGNUM Издание Times выбрало «Человеком года» предпринимателя Илона Маска. Информация об этом появилась 13 декабря на сайте журнала.

Илон Маск
Илон Маск
JD Lasica from Pleasanton, CA, US

Как отмечает издание, с состоянием в $250 млрд Маск считается самым богатым человеком в мире, хотя при этом он не владеет домом. «…клоун, гений, циник, провидец, промышленник, шоумен, хамелеон… 2021 год стал годом Илона Маска», — говорится в статье.

Ранее Илон Маск заявил о том, что думает уйти с работы. Если это произойдет, предприниматель хочет стать блогером.

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