Будапешт, 7 декабря, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Венгрии до 15 декабря продлены национальные консультации по поводу отношения граждан страны к антироссийским санкциям. Об этом 7 декабря сообщила представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

Видеобращение по этому вопросу было размещено на страницах венгерского правительства в соцсетях.

После вступления в силу дополнительных санкций Евросоюза (запрет на поставки российской нефти морским путём и потолка цен) в Венгрии отмечаются перебои с поставками бензина. В связи с этим правительством принято решение предоставить возможность высказаться большему числу венгерских граждан в ходе консультаций. Изначально их планировали завершить 9 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2022 года власти Венгрии запустили консультации с гражданами с целью узнать их мнение об антироссийских санкциях Евросоюза.

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