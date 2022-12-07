Москва, 7 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В своём нежелании обсуждать тему созданных в Киеве биологических лабораторий США ведут себя как ужи на сковородке, заявил 7 декабря глава МИД России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, наличие десятков военных биолабораторий создаёт огромную проблему.

«Сейчас американцы извиваются как ужи на сковородке, не хотят никоим образом обсуждать эту тему», — сказал министр во время выступления на международном форуме «Примаковские чтения».

Как сообщало ИА REGNUM, после обращения Госдумы и Совфеда о биологической опасности, исходящей от лабораторий США, парламенты ряда стран выразили заинтересованность в обсуждении этой темы.

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