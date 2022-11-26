Вашингтон, , 15:48 — REGNUM США выводят свои биологические лаборатории в третьи страны из-за того, что существует риск аварий на этих объектах, заявил 26 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Биолаборатория Иван Шилов © ИА REGNUM

В местах размещения лабораторий ухудшается эпидемическая обстановка, появляются несвойственные для регионов размещения заболевания и их переносчики, отметил генерал-лейтенант.

Исследования с особо опасными патогенами зачастую ведут частные американские лаборатории, а должный контроль за их деятельностью отсутствует, добавил Кириллов.

Как сообщалось ранее, в министерстве заявили, что США продолжают вести свою военно-биологическую деятельность.