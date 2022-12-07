Байден не смог выговорить слово «наночип»
Вашингтон, 7 декабря, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден рассмешил аудиторию зала, не сумев выговорить слово «наночип». Соответствующее видео опубликовано в сети.
Gage Skidmore
Джо Байден
Американский президент рассказывал о намерении инвесторов построить завод по производству наночипов в городе Фениксе штата Аризона.
«Здесь, в Фениксе, они построят вторую фабрику по производству чипов — трех-нанометровых чипов. 3-нанометровый чип. Чипы три нано. Нано-нано, любой из вас понимает, о чем я говорю», — сообщил Байден.
На видео слышно, как аудитория разразилась смехом.
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