Бостон, США, 3 декабря, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Помощь потребовалась президенту США Джозефу Байдену, чтобы найти выход после встречи с наследным принцем Соединенного Королевства Уильямом. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная CPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Встреча главы Белого дома с британским принцем Уильямом состоялась возле Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди на открытом воздухе. При этом Байден был сильно удивлён, что Уильям пришёл на встречу без пальто, хотя на улице было довольно прохладно.

Байден сказал, что очень рад снова видеть Уильяма, после чего между американским лидером и его гостем произошёл короткий разговор, который длился около двух минут. По итогам встречи Байден вознамерился идти в сторону, противоположную выходу, но охрана попросила политика изменить направление. Президент США немного замешкался, но после этого проследовал в нужную сторону.

Напомним, британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон прибыли в Бостон для вручения наград в рамках премии Earthshot Prize. Премия была утверждена Уильямом с целью поощрения предпринимателей, занимающихся проблемами окружающей среды. Президент США Байден прибыл в город для сбора средств на политические нужды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что омары в меню на торжественном ужине президентов США и Франции Джозефа Байдена и Эммануэля Макрона стали причиной критики со стороны политиков и экологических активистов.