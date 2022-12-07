Вашингтон, 7 декабря, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Комитеты Конгресса США согласовали объём финансирования на оборонные цели страны. Предполагается, что затраты на это в 2023 году составят 858 млрд долларов, сообщили в структурах американского законодательного органа.

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Теперь слово за палатой представителей и Сенатом Конгресса — там проект бюджета вынесут на голосование и рассмотрят в ближайшее время. После одобрения законодателями документ будет подписывать президент страны Джо Байден.

Ранее в комитетах Конгресса согласовывались детали трат США на оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, затраты США на оборону на 2022 год были одобрены на уровне 770 млрд долларов.