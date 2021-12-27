Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Оборонный бюджет США на 2022 финансовый год составил $770 млрд, сообщили 27 декабря в пресс-службе Белого дома. Соответствующий закон подписал президент страны Джо Байден.

Джо Байден

Деньги из бюджета будут потрачены на программы Пентагона, разведки, минэнерго США в сфере национальной безопасности, а также на военное строительство.

Добавим, что новый американский оборонный бюджет предусматривает затраты в размере четырёх миллиардов долларов на программу европейской инициативы по сдерживанию России.

Также предусмотрено выделение $300 млн на военную помощь Украине и $150 млн — на сотрудничество в области безопасности с Прибалтикой.

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