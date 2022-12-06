Вашингтон, 7 декабря, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пользуется любыми паузами, чтобы с новыми силами возвращаться в зону боевых действий на Украине, заявили в Государственном департаменте США.

Госдеп США

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Там уверены, что Россия перегруппировывает силы для новых атак.

Госдеп также подчёркивает, что поставляет Украине оружие не для того, чтобы она наносила удары по РФ, а для использования исключительно с оборонными целями.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп также акцентировал внимание на том, что намерен продолжить снабжать Киев оружием до тех пор, пока не будет восстановлен суверенитет страны.