Вашингтон, 6 декабря, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга 6 декабря заявил, что Америка не поставляла киевскому режиму вооружение для ударов по России, а лишь оружие для обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России. Мы чётко говорили, что это оборонительные поставки», — сказал Нед Прайс, добавив, что не склоняли Украину наносить удары по целям за пределами своей страны.

Прайс заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем — столько, сколько необходимо для восстановления её суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы, воссоединившиеся с Россией в результате спецоперации на Украине, США никогда не признают российскими, заявлял официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.