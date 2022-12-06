Москва, 7 декабря, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах, Госдума не примет до конца 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

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«До конца чемпионата по футболу в Катаре точно нет. До Нового года — нет», — сказал Топилин, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия закона о возвращении пива на спортивные стадионы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР, о продаже пива во время футбольных матчей Госдума приняла в первом чтении еще в 2019 году. «Единая Россия» и ЛДПР инициативу поддержали, КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против. Предполагалось, что полученные средства будут направлены на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, утвержденными Минспорта.

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Уже тогда планировалось инициативу доработать ко второму чтению. В частности, звучали предложения разрешить продажу пива не только на футбольных матчах, но и на всех взрослых спортивных соревнованиях. Предлагалось также ввести ограничения для производителей, например, продавать только отечественное пиво. Кстати в этой мере некоторые видели поддержку российских производителей алкогольного напитка.

«Законопроект вряд ли в ближайшее время буде принят, пока что нет единой позиции», — отметил Топилин, говоря о работе над инициативой.

Вместе с тем в «Единой России» ранее заявляли, что «здоровый образ формируется не столько запретами, сколько пропагандой здорового образа жизни, и что наши граждане умеют обходить любые запреты».

Минфин предложил разрешить правительству устанавливать минимальную розничную цену (МРЦ) на все алкогольные напитки, включая тихие вина и пиво.

Кроме того, в Госдуме разрабатывают законопроект , которым предлагается распространить Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета объема производства и оборота этилового спирта на учет розничной продажи пива и пивных напитков.