Москва, , 11:47 — REGNUM Ко второму чтению законопроекта, позволяющего продавать пиво на стадионах, депутаты могут внести новые нормы — например, разрешение продавать только отечественное пиво. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Речь идет об инициативе под авторством депутатов фракции ЛДПР, которую Госдума ранее приняла в первом чтении.

«Законопроект не был однозначно воспринят партией — как вы видели, целый ряд наших коллег не голосовали… Тем не менее мы после обсуждения решили его поддержать исходя из принципа того, что здоровый образ формируется не столько запретами, сколько пропагандой здорового образа жизни, и что наши граждане умеют обходить любые запреты», — заявил Исаев.

По его словам, ко второму чтению депутаты планируют внести в текст документа серьезные изменения.

«Законопроект несомненно подвергнется серьёзной корректировке ко второму чтению — есть поправки как либерализующего характера, расширяющие сферы применения, так и наоборот — жесткие, сужающие: пиво только отечественное, крепость не выше определенного градуса. Я думаю, что мы будем смотреть все поправки в комплексе и исходя из этого принимать решение», — отметил Исаев.

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