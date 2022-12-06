Москва, 6 декабря, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск заявил, что его высказывание о жестокости чеченцев и бурят неверно истолковали, эти слова являются лишь «фигурой речи». Об этом сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на полученное письмо от папы Римского.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

По словам Севастьянова, папа Римский утверждает, что защищал русскую культуру и уверял, что русская культура является неотъемлемой частью европейской культуры.

«Когда он упомянул бурят и чеченцев, это была фигура речи, где он просто хотел сказать, что даже украинцы не обвиняют русских в жестокости», — отметил председатель Всемирного союза староверов, добавив, что в результате распространилось совершенно противоположное значение слов понтифика.

По словам Севастьянова, папа Римский считает, что без России Европа неполноценна, так как Россия является «неотъемлемой ее частью».

«Папа подчеркнул и подтвердил, что русский народ является великим народом, взаимосвязанным с Европой, в России такая же миролюбивая гуманистическая культура», — добавил он.

Собеседник передал слова папы, который заявил, что нельзя демонизировать русскую культуру, нельзя говорить, что русские являются жестоким народом, так как это такой же европейский народ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ватикане проверят перевод интервью папы Римского американскому изданию Americamagazine.

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