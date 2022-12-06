Москва, 6 декабря, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Нелегитимность создания трибунала по действиям Российской Федерации на Украине является очевидной. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

Он прокомментировал обсуждение американскими властями инициативы по созданию международного трибунала по событиям на Украине и работы, которая проводится по «сбору информации».

«Нелегитимность инициативы создания трибунала по действиям РФ на Украине очевидна», — сообщил он.

Рябков также добавил, что для Российской Федерации создание такого трибунала не будет иметь никаких последствий.

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