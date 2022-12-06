Вашингтон, 6 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Создание международного трибунала по Украине обсуждают власти США. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции газеты The Wall Street Journal WSJ CEO Summit.

U.S State Department Энтони Блинкен

Он отметил важность работы, которую проводит Международный уголовный суд по сбору информации для определения «ответственности за происходящее».

«Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Всё это на столе», — заявил Блинкен. Его слова опубликовал сайт Госдепартамента США.