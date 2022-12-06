Луганск, 6 декабря, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Командование ВСУ вернуло практику расстрелов военных за неповиновение приказам, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Респубики Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Случаи расстрелов украинских военнослужащих так называемым военно-полевым трибуналом зафиксированы в прифронтовых района», — сказал он РИА Новости.

По его словам, ранее о нескольких таких случаях стало известно от военнопленных, но позже такая информация перестала поступать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель села Торское рассказал, что солдаты ВСУ жестоко наказывают мирных жителей, когда-либо получавших гуманитарную помощь или ранее оказывавших содействие союзным силам ЛНР, ДНР и России.

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