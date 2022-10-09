Луганск, , 12:52 — REGNUM Житель села Торское, эвакуировавшийся из города Красный Лиман при наступлении ВСУ, рассказал, что солдаты ВСУ жестоко наказывают мирных жителей, когда-либо получавших гуманитарную помощь или ранее оказывавших содействие союзным силам ЛНР, ДНР и России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сила — в правде. Специальная военная операция России — все новости»

При этом военные ВСУ используют разные методы — вплоть до расстрела, отметил он в интервью РИА Новости.

«Мне выхода уже не было — я знал, что кроме расстрела меня там ничего не ждет. Рассказывали беженцы: в Купянске, в Изюме — (киевские войска) расстреливали. Ну, получил человек гуманитарную помощь. В чем его вина?! Нет, ты уже содействовал «оккупанту» — так они (ВСУ) называют российские войска», — рассказал Виктор.

В настоящий момент он принял решение продолжить оказывать посильную помощь союзным силам, отказавшись от размещения в лагере для беженцев.