Москва, 6 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Законопроект о тринадцатой пенсии комитет Госдумы по труду и соцполитике обсудит на своем заседании 7 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом сообщил глава профильного комитета Ярослав Нилов (ЛДПР).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Законопроект о предновогодней пенсионной выплате внесён, на него получено заключение правительства, а уже завтра инициативу ждëт рассмотрение комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов», — сообщил Нилов.

Речь идет о законопроекте, внесенном еще в 2021 году депутатами от ЛДПР, инициативой предполагалось, что все работающие и неработающие получатели страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий получат дополнительные средства в размере получаемой гражданином пенсии. Для рассмотрения инициативы на заседании палаты парламента необходимо получить отзыв правительства.

«Получили отрицательный отзыв правительства», — сказал Нилов.

Законопроект, которым предлагается ввести с декабря регулярную ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости, внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.

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