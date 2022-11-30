Совфед принял закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии

Москва, , 14:03 — REGNUM Совет Федерации одобрил закон о продлении моратория на формирование средств пенсионных накоплений, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Законом продлевается на 2025 год порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса в размере 16% на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования не уменьшится. Суммы страховых взносов будут отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц и учтены при определении индивидуальных пенсионных коэффициентов, обещают в правительстве России.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. При этом она действует с 2014 года.

Минфин до конца 2022 года представит в правительство России очередной вариант законопроекта о добровольной накопительной пенсии. Ранее стало известно, что в основе реформы — принцип добровольности и налоговые льготы. Новым инструментом стимулирования накоплений должна стать система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Ранее стало известно, что в основе изменений — принцип добровольности и налоговые льготы.

В Госдуме в качестве реформы предлагали вернуть «замороженные» средства гражданам.

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