Москва, 6 декабря, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается ввести с декабря регулярную ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости, намерены внести в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря сообщили в партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Если закон найдет поддержку, то пенсионерам, получающим страховую выплату по старости, будет выплачиваться 13-я пенсия ежегодно в декабре.

На реализацию этой инициативы потребуется выделить 654,8 млрд рублей из федерального бюджета, подсчитали парламентарии.

Ранее депутаты предлагали также увеличить выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 70-летнего возраста, в два раза.

Предполагалось, что законопроект будет внесен в Госдуму осенью.

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Вместе с тем внесенным в Госдуму в 2021 году законопроектом депутатов фракции ЛДПР о ежегодной дополнительной пенсионной выплате предполагалось, что все работающие и неработающие получатели страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий получат дополнительные средства в размере получаемой гражданином пенсии.

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Таким образом, законопроект о ежегодной выплате пенсионерам дополнительной пенсии уже находится на рассмотрении Госдумы.

Ранее сообщалось, что Минфин до конца 2022 года представит в правительство России очередной вариант законопроекта о добровольной накопительной пенсии.