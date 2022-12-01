Москва, 1 декабря 2022, 09:49 — REGNUM В российском законодательстве нужно предусмотреть возможность помочь гражданам не становиться «вечными» заемщиками, которые не могут вылезти из кредитов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на VIII Банковской юридической конференции.

Анатолий Аксаков
Анатолий Аксаков
Duma.gov.ru

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки затягивают пенсионеров в зависимость, из которой те не могут выйти.

«Мы должны посмотреть, что необходимо в законодательстве отрегулировать так чтобы граждане не попадали в эту вечную кабалу, а могли, с одной стороны, безбоязненно, смело идти в банковскую систему, ну и с другой стороны, без особых последствий, если они ведут себя добросовестно на рынке», — сказал Аксаков.

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