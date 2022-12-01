Глава комитета Госдумы ищет способ помочь «вечным» должникам

Москва, , 09:49 — REGNUM В российском законодательстве нужно предусмотреть возможность помочь гражданам не становиться «вечными» заемщиками, которые не могут вылезти из кредитов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на VIII Банковской юридической конференции.

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки затягивают пенсионеров в зависимость, из которой те не могут выйти.

«Мы должны посмотреть, что необходимо в законодательстве отрегулировать так чтобы граждане не попадали в эту вечную кабалу, а могли, с одной стороны, безбоязненно, смело идти в банковскую систему, ну и с другой стороны, без особых последствий, если они ведут себя добросовестно на рынке», — сказал Аксаков.

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