Вашингтон, 6 декабря, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции Wall Street Journal заявил, что США продолжат оказывать Украине помощь для возвращения ей потерянных с начала специальной военной операции территорий.

U.S State Department Энтони Блинкен

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Он подчеркнул, что Америка продолжит все текущие действия для обеспечения Украины всем необходимым для защиты и возвращения потерянных территорий. Киевскому режиму, по мнению Блинкена, необходима также экономическая и гуманитарная помощь.

При этом госсекретарь не стал делать громких заявлений по возвращению Украине Крыма, отметив, что власти Киева сами решают, «куда они хотят идти и когда».

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, какой результат ждёт от мирных переговоров между Россией и Украиной. На конференции Wall Street Journal он подчеркнул, что мировое соглашение не должно быть надуманным.