В США ждут установления справедливого и длительного мира — Блинкен
Госсекретарь США спрогнозировал завершение конфликта на Украине
Вашингтон, 6 декабря, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, какой результат ждёт от мирных переговоров между Россией и Украиной. На конференции Wall Street Journal он подчеркнул, что мировое соглашение не должно быть надуманным.
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Он также выразил уверенность, что противостояние на Украине «закончится почти наверняка при помощи дипломатии и переговоров».
Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции намерены продолжить прикладывать усилия к организации переговоров между Россией и Украиной в целях урегулирования конфликта. Страна не заинтересована в продлении конфликта между ними, заявил 4 декабря официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.