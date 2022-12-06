Вашингтон, 6 декабря, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, какой результат ждёт от мирных переговоров между Россией и Украиной. На конференции Wall Street Journal он подчеркнул, что мировое соглашение не должно быть надуманным.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

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«Полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир», — отметил Энтони Блинкен.

Он также выразил уверенность, что противостояние на Украине «закончится почти наверняка при помощи дипломатии и переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции намерены продолжить прикладывать усилия к организации переговоров между Россией и Украиной в целях урегулирования конфликта. Страна не заинтересована в продлении конфликта между ними, заявил 4 декабря официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.