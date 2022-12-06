Москва, 6 декабря, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Западу удалось найти и заморозить 80–100 млрд долларов из российских резервов Центробанка из объявленных 300 млрд долларов.

Link-tec.ru Центробанк РФ

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По мнению экспертов, власти США и Европы не могут заморозить все валютные резервы ЦБ РФ, потому что не знают, где находятся оставшиеся заблокированные активы. Таким мнением официально поделился Атлантический совет (признан в России нежелательной организацией).

Заморозка — это запрет переводов в Россию для зарубежных банков.

Как сообщало ИА REGNUM, шведский дипломат и действительный член Атлантического совета Андерс Ослунд предложил НАТО «превентивно бомбить российские города» для того, чтобы российский лидер Владимир Путин «не применил ядерное или химическое оружие».