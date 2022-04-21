Стокгольм, , 19:21 — REGNUM Шведский дипломат и действительный член Атлантического совета Андерс Ослунд предложил НАТО «превентивно бомбить российские города» для того, чтобы российский лидер Владимир Путин «не применил ядерное, или химическое оружие». Об этом Ослунд написал в Twitter.

Cовместные учения Украины и США Mil.gov.ua

Ослунд посоветовал, во-первых, «как можно быстрее передать всё оружие Украине», а потом открыть порты Черного моря, чтобы Киев мог возобновить нормальную торговлю.

В третьем пункте шведский дипломат указал, что НАТО следует «бомбить соответствующие города России», чтобы «остановить Путина от применения ядерного или химического оружия».