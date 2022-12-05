Москва, 5 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Руководство России заинтересовано в заключении договора о мире между Арменией и Азербайджаном. Об этом 5 декабря заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он подчеркнул, что ход выполнения трехсторонних договоренностей глав России, Армении и Азербайджана является важной темой.

Лавров добавил, что руководство России заинтересовано также в делимитации границы, разблокировании транспортных связей, в укреплении доверия, в том числе между общественными структурами, парламентариями и политологами.

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