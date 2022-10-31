Сочи, Краснодарский край, , 22:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли совместное заявление по итогам трёхсторонних переговоров в Сочи, посвящённых урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает вечером 31 октября пресс-служба Кремля.

Путин, Алиев и Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении лидеры стран подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению трехсторонних договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года «в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений и обеспечения мира на Южном Кавказе».

«Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов», — говорится в заявлении.

Стороны отметили ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развёртывания и акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе.

Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Стороны подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе.

«На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие», — отмечено в заявлении.

Участники переговоров также акцентировали важность «формирования позитивной атмосферы» между Арменией и Азербайджаном для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при содействии России, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран.

Лидеры Армении и Азербайджана приветствовали готовность России и далее всемерно способствовать нормализации отношений между двумя странами, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе.