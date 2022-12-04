Йоханнесбург, ЮАР, 4 декабря, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Обряд крещения, который проводился в реке Юкскей в Южно-Африканской Республике, закончился трагедией. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

pixbay Река. Пороги

Инцидент произошёл вечером 3 декабря. Во время проведения церемонии сильный поток неожиданно унёс группу людей вниз по течению.

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Из воды уже извлечены девять тел, ещё восемь человек считаются пропавшими без вести, пишет ТАСС. Их поиск продолжается.