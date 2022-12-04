Бейрут, 4 декабря, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытался использовать инцидент с падением ракеты в Польше для повторения сценария Второй мировой войны. Такое мнение высказывают авторы публикации в издании Al Mayadeen.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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«Поведение [главы киевского режима], который, как предполагается, пытается подтолкнуть НАТО к прямой военной конфронтации, используя «ракетный инцидент» как предлог, напоминает события, предшествующие нападению на Перл-Харбор, которое спровоцировало вступление Соединённых Штатов во Вторую мировую войну», ― говорится в материале.

Также отмечается, что, несмотря на эту огромную поддержку, оказываемую Западом Киеву, Зеленский всё равно остался недоволен и заявил, что этого недостаточно и что «настал момент для прямого западного и атлантического военного вмешательства» в этот конфликт.

Однако попытки Зеленского вовлечь Североатлантический альянс в конфликт с Россией не увенчалась успехом. В США, Франции и самой Польше заявили, что упавшая ракета с высокой вероятностью принадлежала ПВО Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, большая читателей британской газеты Daily Mail после слов главы режима Киева Владимира Зеленского о том, что падение ракеты на территории Польши якобы произошло из-за российских ракетных атак, считает, что Зеленский намеренно хочет втянуть весь мир в конфликт на Украине и спровоцировать этим ядерную войну.

Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди уверен, что поведение Зеленского указывает на то, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооружённый конфликт. Своими заявлениями о причастности России к инциденту в Польше глава киевского террористического режима хотел призвать НАТО выступить против «агрессора», то есть России, что означало бы развязывание полномасштабной войны с Москвой, подчеркнул эксперт.