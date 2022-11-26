Зеленского заподозрили в желании втянуть в конфликт США и НАТО

Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Действия Владимира Зеленского после инцидента с падением киевской ракеты в Польше подтверждают его готовность воевать с Россией до последнего американца. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу 25 ноября в статье для издания The American Conservative (TAC).

Воронка на месте взрыва Цитата из видео «Ракета упала на территорию Польши»

Как полагает автор публикации, поскольку попытка Киева втянуть НАТО и США в конфликт с Россией не увенчалась успехом, то неизбежно последует её повторение. Зеленский, по мнению Бэндоу, заботится о своей стране, никак не о США, и поэтому был бы рад «воевать с Россией до последнего американца».

Однако с точки зрения США позиция Зеленского указывает на опасения ведения опосредованной войны с серьёзной державой, обладающей ядерным потенциалом. Поэтому киевский режим готов формально передать процесс принятия решений в конфликте самой заинтересованной в эскалации противостояния стороне.

Бэндоу отмечает, что вступление США и НАТО в противостояние может обернуться применением тактического ядерного вооружения и даже нанесением ядерных ударов по всему миру, включая Россию, США и Европу. Такой результат станет катастрофой для всех вовлечённых сторон, включая Киев.

«Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона», — резюмирует Бэндоу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве вновь убеждают в своей непричастности к падению ракет на территории Польши.

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