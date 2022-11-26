Вашингтон, 26 ноября 2022, 07:22 — REGNUM Действия Владимира Зеленского после инцидента с падением киевской ракеты в Польше подтверждают его готовность воевать с Россией до последнего американца. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу 25 ноября в статье для издания The American Conservative (TAC).

Воронка на месте взрыва
Воронка на месте взрыва
Цитата из видео «Ракета упала на территорию Польши»

Как полагает автор публикации, поскольку попытка Киева втянуть НАТО и США в конфликт с Россией не увенчалась успехом, то неизбежно последует её повторение. Зеленский, по мнению Бэндоу, заботится о своей стране, никак не о США, и поэтому был бы рад «воевать с Россией до последнего американца».

Однако с точки зрения США позиция Зеленского указывает на опасения ведения опосредованной войны с серьёзной державой, обладающей ядерным потенциалом. Поэтому киевский режим готов формально передать процесс принятия решений в конфликте самой заинтересованной в эскалации противостояния стороне.

Бэндоу отмечает, что вступление США и НАТО в противостояние может обернуться применением тактического ядерного вооружения и даже нанесением ядерных ударов по всему миру, включая Россию, США и Европу. Такой результат станет катастрофой для всех вовлечённых сторон, включая Киев.

«Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона», — резюмирует Бэндоу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве вновь убеждают в своей непричастности к падению ракет на территории Польши.

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