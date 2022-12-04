Москва, 4 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Город Шираз в Иране готов налаживать с Россией сотрудничество в сфере производства вагонов для метрополитена. Об этом заявил советник губернатора правительства иранской провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Он отметил в беседе с РИА Новости, что Шираз приветствовал бы поставки из России вагонов для метрополитена.

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«Может даже что-то большее. Экспортеры могли бы приехать в Иран и основать компании по передаче технологий. Конечно, с некоторой юридической привязкой, чтобы они не продавали третьим лицам», ― пояснил он.

Биназаде отметил, что это бы способствовало созданию инфраструктуры, «которая станет первым шагом к долгосрочному сотрудничеству».

Ранее по теме: Россия начнёт поставлять в Иран птицеводческую продукцию

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начнёт поставлять в Иран птицеводческую продукцию. По информации Россельхознадзора, такие поставки впервые разрешено осуществлять пяти российским птицеперерабатывающим предприятиям.

Отмечается, что соответствующая договорённость была достигнута в ходе переговоров Иранской ветеринарной организации министерства сельскохозяйственного джихада Ирана и представителей Россельхознадзора.