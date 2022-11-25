Власти Ирана впервые разрешил поставки птицеводческой продукции из России

Москва, , 10:57 — REGNUM Пяти российским птицеперерабатывающим предприятиям впервые разрешены поставки птицеводческой продукции из России. Об этом сегодня, 25 ноября, заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Договорённость о поставках была достигнута в ходе переговоров Иранской Ветеринарной организации Министерства сельскохозяйственного джихада Ирана и представителей Россельхознадзора.

В российском ведомстве отметили, что продолжит работу по расширению перечня компаний, имеющих право экспорта продуктов питания на территорию Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирана планирует экспортировать в Россию строительные материалы на сумму 3 млрд долларов.

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