Вена, 3 декабря, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Ничего нового на заседании 3 декабря министры стран ОПЕК не обсуждали. На повестке дня были только внутренние административные вопросы организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

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«Ничего нового, только административные вопросы», ― отметил собеседник агентства.

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Напомним, предыдущее заседание представителей стран ОПЕК состоялось 29 июня. Стороны обсудили вопросы, связанные с политикой добычи нефти.

Заседание в формате видеоконференции Организация стран ― экспортеров нефти (ОПЕК) проведёт 4 декабря. Изначально мероприятие планировалось провести очно в Вене.