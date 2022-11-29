Аналитик Смит: в ОПЕК не смирятся со снижением цен на нефть

Москва, , 13:58 — REGNUM Падение котировок Brent связано с ростом числа выявленных случаев коронавируса в Китае и ожидаемыми ограничениями в этой стране. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Накануне, 28 ноября, котировки Brent упали до 81,5 доллара за баррель, но сегодня утром цены восстанавливаются. Основным фактором слабости нефтяного рынка стал рост случаев заражения COVID-19 в Китае и, что более важно, ожидаемые жесткие эпидемиологические ограничения, которые власти страны планируют ввести в качестве ответной меры. Это существенно снизит спрос компаний на энергоносители», — сказал Смит.

По его словам, в качестве другой причины спада нефтяных котировок инвесторы и новостные издания видят неспособность США и Европы согласовать уровень ценового потолка для российской нефти, что также сыграло свою роль: «Трейдеры, купившие нефть до вступления потолка в силу, теперь продают или как минимум приостанавливают покупки, поскольку перспективы эффективности такого подхода начинают вызывать сомнения».

При этом Смит подчеркнул, что на сегодняшний день есть и повод для оптимизма: «Четвёртого декабря, всего за день до введения Европой эмбарго на российскую нефть и потолка цен в США, должно состояться заседание ОПЕК+. В прошлые выходные Саадун Мохсен, высокопоставленный чиновник иракского государственного нефтяного сбытового подразделения SOMO, заявил, что на следующем заседании ОПЕК+ примет во внимание состояние и баланс спроса и предложения на рынке».

Специалист отметил, что, по мнению аналитиков, международные цены на нефть ниже 80 долларов за баррель, скорее всего, побудят организацию снова сократить квоты: «Ралли в Brent сегодня утром может свидетельствовать о том, что рынок также задумывается о таких последствиях».