Мелитополь, 3 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Распространяемые прокиевскими изданиями сообщения о якобы проводимой на территории Запорожской области мобилизации являются дезинформацией. Об этом 3 декабря сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

Как указал врио главы региона, пропаганда киевского террористического режима продолжает распространять разнообразную дезинформацию.

«Одна из них о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы. В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации чётко регламентирует этот вопрос», — написал он в своём сообщении.

При этом врио главы региона отметил, что желающие принимать участие в спецоперации жители Запорожской области могут исключительно добровольно вступить в батальон имени Судоплатова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал, что рубежи в регионе удерживаются российскими военными, которые готовы пресекать любые попытки прорвать оборону, а также наступать в случае такой необходимости.